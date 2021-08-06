Над Калининградской областью заметили новый самолет-разведчик США

Telegram-канал «Оперативная Линия» опубликовал снимок зафиксированных над небом в Калининградской области американских «летающих шпионов». Речь идет о самолетах разведчиках RC-135W Rivet Joint и Bombardier Challenger 650 "ARTEMIS".

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее в Балтийском регионе постоянно дежурили два американских самолета разведки Beechcraft RC-12X Guardrail, дислоцированные в Прибалтике. Они регулярно совершали полеты рядом с российскими границами. Новый Bombardier Challenger 650 Artemis был переброшен в Европу в мае этого года специально для тестирования во время учений, чтобы отработать взаимодействие в условиях, приближенным к боевым.

Появление данного самолета не стало сюрпризом для российской системы ПВО. Он был обнаружен, идентифицирован и взят на постоянное сопровождение сил и средств, расположенных в Калининградской области, сообщает РЕН ТВ. Несколько полетов американского самолета вдоль границ Калининградской области и Белоруссии прошли под полным контролем ПВО.