Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Над Калининградской областью заметили новый самолет-разведчик США

Елена Прошина
44 минуты назад

Telegram-канал «Оперативная Линия» опубликовал снимок зафиксированных над небом в Калининградской области американских «летающих шпионов». Речь идет о самолетах разведчиках RC-135W Rivet Joint и Bombardier Challenger 650 "ARTEMIS".

Над Калининградской областью заметили новый самолет-разведчик США
Фото: ТАССТАСС

Ранее в Балтийском регионе постоянно дежурили два американских самолета разведки Beechcraft RC-12X Guardrail, дислоцированные в Прибалтике. Они регулярно совершали полеты рядом с российскими границами. Новый Bombardier Challenger 650 Artemis был переброшен в Европу в мае этого года специально для тестирования во время учений, чтобы отработать взаимодействие в условиях, приближенным к боевым.

Появление данного самолета не стало сюрпризом для российской системы ПВО. Он был обнаружен, идентифицирован и взят на постоянное сопровождение сил и средств, расположенных в Калининградской области, сообщает РЕН ТВ. Несколько полетов американского самолета вдоль границ Калининградской области и Белоруссии прошли под полным контролем ПВО.

Данные самолёты уже однажды появлялись в пределах российских границ. В 2020 году один из «летательных разведчиков» дислоцировался в Румынии, откуда совершил полет в Грузию и работал рядом с Белоруссией и российским анклавом.

Личный счет,РЕН ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители