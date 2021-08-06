Когда сгорят деньги: россиянам определили срок для возврата средств за несостоявшийся из-за пандемии авиаперелет

«До конца 2023 года вы должны либо обозначить своё желание (например, полететь, если страна открыта, и авиакомпания летает), либо возврат средств. Но возврат до конца 2023 года вряд ли будет возможен. Я так понимаю, что авиакомпании не стремятся вернуть деньги. Но не все. Есть те, кто возвращает деньги по настоятельному желанию туриста. Но период для принятия решений — до конца 2023 года», - цитирует радиостанция "Говорит Москва" Майю Ломидзе.