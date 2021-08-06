Когда сгорят деньги: россиянам определили срок для возврата средств за несостоявшийся из-за пандемии авиаперелет

В АТОР рассказали, как долго действительны купленные до пандемии COVID-19 авиабилеты
Несостоявшуюся поездку можно будет перенести на любой срок до конца 2023 года.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператор Российской Федерации Майя Ломидзе. Своим ответом Ломидзе успокоила всех, чьи полеты сорвались из-за закрытия границ.
«До конца 2023 года вы должны либо обозначить своё желание (например, полететь, если страна открыта, и авиакомпания летает), либо возврат средств. Но возврат до конца 2023 года вряд ли будет возможен. Я так понимаю, что авиакомпании не стремятся вернуть деньги. Но не все. Есть те, кто возвращает деньги по настоятельному желанию туриста. Но период для принятия решений — до конца 2023 года», - цитирует радиостанция "Говорит Москва" Майю Ломидзе.
Численность россиян, которые в период 2020 года купили различные путевки на отдых, а также были вынуждены перенести поездку, превышает 2 миллионов.
Напомним, что С 30 марта 2020 года Россия закрыла все морские, сухопутные и речные границы из-за коронавируса сообщается на официальном сайте правительства России в распоряжении от 27 марта 2020 года от N 763-р.
В 2021 году это распоряжение продолжает действовать сухопутные границы России закрыты для всех туристов, кроме границ Абхазии и Белоруссии. Для того чтобы выехать из страны во многие государства нужно основание для въезда.