Минтруд объяснил снижение бедности в России

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2021 года составила 12,1%, следует из статистики Росстата.

Согласно данным ведомства, во втором квартале года доходы ниже величины прожиточного минимума были у 17,7 млн человек.

В первом квартале уровень бедности составлял 14,4% - ниже прожиточного минимума доходы были у 21,1 млн человек.

В первом полугодии численность бедных оценивалась в 19,4 млн человек, а уровень бедности составлял 13,2%.

В Росстате напомнили, что с 2021 года изменился порядок и периодичность расчета величины прожиточного минимума, что «не позволяет корректно сравнивать показатели численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в I и II кварталах 2021 года с данными предыдущих периодов».

В комментарии Минтруда, который приводит РИА «Новости», говорится, что на снижение уровня бедности в стране повлияли принятые в 2020-2021 годах меры поддержки доходов россиян, особенно для семей с детьми.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года был изменен порядок выплат на детей раннего возраста в размере регионального прожиточного минимума и введена поддержка для семей с детьми от 3 до 7 лет включительно.