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Минтруд объяснил снижение бедности в России

Вероника Полынина
1 час назад

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2021 года составила 12,1%, следует из статистики Росстата.

Минтруд объяснил снижение бедности в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно данным ведомства, во втором квартале года доходы ниже величины прожиточного минимума были у 17,7 млн человек.

В первом квартале уровень бедности составлял 14,4% - ниже прожиточного минимума доходы были у 21,1 млн человек.

В первом полугодии численность бедных оценивалась в 19,4 млн человек, а уровень бедности составлял 13,2%.

В Росстате напомнили, что с 2021 года изменился порядок и периодичность расчета величины прожиточного минимума, что «не позволяет корректно сравнивать показатели численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в I и II кварталах 2021 года с данными предыдущих периодов».

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В комментарии Минтруда, который приводит РИА «Новости», говорится, что на снижение уровня бедности в стране повлияли принятые в 2020-2021 годах меры поддержки доходов россиян, особенно для семей с детьми.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года был изменен порядок выплат на детей раннего возраста в размере регионального прожиточного минимума и введена поддержка для семей с детьми от 3 до 7 лет включительно.

С 1 июля 2021 года установлены дополнительные выплаты для малообеспеченных семей - пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Личный счет,Минтруд,Росстат,РИА Новости,
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