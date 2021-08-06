"Сам попробовал, очень доволен": Путин похвалил башкирский мед

Президент России Владимир Путин похвалил башкирский мед и подчеркнул, что «сам пробовал, очень доволен».

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Владимир Путин начал рабочую поездку в Челябинскую область и Башкирию. Об сообщается на сайте президента России.

Глава государства также напомнил, что в конце прошлого года был принят закон по поддержке пчеловодства. В настоящий момент Башкирия занимает второе место по объёмам производства меда в стране, заявил Путин на встрече с работниками и строителями завода «Цемикс».

"Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт", — сказал он.

Прозвучало во время встречи и предложение продвигать башкирский продукт как бренд, причем не только в России, но и за границей. Путин такую инициативу одобрил.

Напомним, в Абзелиловском районе Башкирии президент принимает участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».