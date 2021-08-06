Семьям с детьми начнут продавать льготные авиабилеты

В Росавиации заявили, что субсидии для продажи авиабилетов семьям с детьми по льготным ценам получат семь авиакомпаний. За каждой авиакомпанией будут закреплены маршруты, на которых будут продаваться билеты по специальной цене.

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Авиакомпания "Азимут" получит субсидии для продажи семейных билетов по спецтарифам на рейсы между Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Казанью, Калининградом, Тюменью. Авиаперевозчик получит субсидии в размере 8,4 млн рублей.

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7), получит субсидии на маршруты Благовещенск - Новосибирск, Владивосток - Иркутск, а также на рейсы из Воронежа в Казань и Калининград, из Екатеринбурга - во Владивосток, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Улан-Удэ. Также по льготной цене семьи с детьми смогут улететь из Калининграда в Иркутск, Казань, Нижний Новгород, из Красноярска - во Владивосток, Воронеж, Иркутск, Казань, Калининград.

Из Мурманска рейсы по льготной цене будут выполнять в Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону, из Нижнего Новгорода - в Ростов-на-Дону, из Ростова-на-Дону - в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, из Самары - в Иркутск, Калининград.

Авиакомпания «Ред Вингс», получит льготные билеты по маршрутам Екатеринбург - Казань, Екатеринбург - Нижний Новгород, которая получит субсидии в размере 12,8 млн рублей.