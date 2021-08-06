Семьям с детьми начнут продавать льготные авиабилеты

В Росавиации заявили, что субсидии для продажи авиабилетов семьям с детьми по льготным ценам получат семь авиакомпаний. За каждой авиакомпанией будут закреплены маршруты, на которых будут продаваться билеты по специальной цене.
Авиакомпания "Азимут" получит субсидии для продажи семейных билетов по спецтарифам на рейсы между Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Казанью, Калининградом, Тюменью. Авиаперевозчик получит субсидии в размере 8,4 млн рублей.
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7), получит субсидии на маршруты Благовещенск - Новосибирск, Владивосток - Иркутск, а также на рейсы из Воронежа в Казань и Калининград, из Екатеринбурга - во Владивосток, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Улан-Удэ. Также по льготной цене семьи с детьми смогут улететь из Калининграда в Иркутск, Казань, Нижний Новгород, из Красноярска - во Владивосток, Воронеж, Иркутск, Казань, Калининград.
Из Мурманска рейсы по льготной цене будут выполнять в Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону, из Нижнего Новгорода - в Ростов-на-Дону, из Ростова-на-Дону - в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, из Самары - в Иркутск, Калининград.
Авиакомпания «Ред Вингс», получит льготные билеты по маршрутам Екатеринбург - Казань, Екатеринбург - Нижний Новгород, которая получит субсидии в размере 12,8 млн рублей.
Все субсидии представляют в целях повышения конкуренции внутреннего туристического рынка.