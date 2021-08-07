Ученые назвали признаки приближающейся смерти

Ученые сообщили, что ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может быть сигналом приближающейся смерти.

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Исследование, в котором участвовали шесть тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет, началось в 1985 году. До 1988 года ученые из Франции и Великобритании изучали влияние социальных, поведенческих и биологических факторов на здоровье в долгосрочной перспективе.

С 2007 по 2016 год участники три раза прошли оценку двигательных функций: скорость во время ходьбы, количество минут, которое необходимо для подъема со стула, сила хвата и трудности, возникающие в повседневной жизни. К последней категории отнесли проблемы во время одевания, использования туалета, приготовления еды и при походе в магазины.

Третий этап проходил уже в 2019 году. В этом году специалисты зафиксировали, сколько испытуемых умерли. Проанализировав все данные, эксперты установили, что у тех, кто столкнулся с проблемами при ходьбе, риск смерти вырос на 22 процента, имел проблемы с силой хвата — на 15 процентов, подъемом со стула — 14 процентов и на 30 процентов у тех, кто сталкивался с трудности в повседневной жизни.

Исследователи отметили, что тем, кто скончался, было сложно вставать со стула уже за десять лет до смерти. Негативно оценивать собственную оценку двигательной функции участники исследования начинали примерно за семь лет до ухода из жизни, а с трудностями в повседневной жизни испытуемые сталкивались за четыре года, сообщается в журнале The BMJ.