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Рогозин рассказал о секретных плакатах на заводе «Роскосмоса»

Lenta.ruиещё 1
40 минут назад

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter рассказал о плакатах, которые висят в закрытых от СМИ корпусах «Красмаша».

Рогозин рассказал о секретных плакатах на заводе «Роскосмоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, один из плакатов с надписью «"Сармату" виза не нужна» висит на стене монтажно-испытательного корпуса завода.

«Могу по секрету сообщить, какие плакаты висят в закрытых от СМИ корпусах "Красмаша". Ну, например: "Не стесняйся своих комплексов. Особенно жидкостных", "Роскосмос" — семья наша, Путин — наш Президент", "Бог на небе , Россия — на Земле"», — написал глава госкорпорации.

Гендиректор отметил, что «коллектив "Красмаша" действительно бьется за "Сармат", понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков».

«Это нечто!» : Маск о статье Рогозина

В августе министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения завода «Красмаш» в Красноярске заявил, что летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» начнутся в текущем году и завершатся в следующем.

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