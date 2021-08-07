Рогозин рассказал о секретных плакатах на заводе «Роскосмоса»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter рассказал о плакатах, которые висят в закрытых от СМИ корпусах «Красмаша».

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Так, один из плакатов с надписью «"Сармату" виза не нужна» висит на стене монтажно-испытательного корпуса завода.

«Могу по секрету сообщить, какие плакаты висят в закрытых от СМИ корпусах "Красмаша". Ну, например: "Не стесняйся своих комплексов. Особенно жидкостных", "Роскосмос" — семья наша, Путин — наш Президент", "Бог на небе , Россия — на Земле"», — написал глава госкорпорации.

Гендиректор отметил, что «коллектив "Красмаша" действительно бьется за "Сармат", понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков».