"Мораторий надо отменить": Депутат предложил вернуть смертную казнь

В России необходимо снять мораторий на смертную казнь и применять ее в случае доказанного жестокого преступления над людьми и в первую очередь над детьми. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

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«Мы, Компартия Российской Федерации, сегодня считаем, что за жесточайшее насилие над ребенком, над человеком, не исключаем, что должна быть смертная казнь. Мы выступали и в Думе в этом созыве. Мы все время говорим, что пусть этот топор под лавкой всегда будет в виде закона. Мораторий надо отменять. Не надо стесняться, не надо бояться», — сказал URA.RU Николай Харитонов.

Депутат Госдумы отметил, что избежать судебной ошибки при вынесении смертного приговора поможет грамотная работа следователей. «Здесь все зависит от качественной работы следователя с первых дней. Понятно, что родственники, близкие, родные преступника пытаются влиять на справедливость следствия, которое ведет следователь. Включают разные механизмы, чтобы изменить случай, тяжесть», — добавил собеседник агентства.

Харитонов напомнил, в России выступали против принятия моратория на смертную казнь. «Я помню то время. Тогда принудили [первого президента РФ Бориса] Ельцина подписать запрет на смертную казнь при условии, что нас сразу примут в Европарламент. Мы были возмущены», — рассказал парламентарий.