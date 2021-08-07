Рыба с человеческими зубами напугала американцев

Рыбу с человеческими зубами поймали в Северной Каролине (США). Рыбак решил выложить в своём Facebook необычный улов, но некоторых пользователей её внешний вид напугал.

Фото: Jennette's Pier / facebook Jennette's Pier / facebook

Оказалось, что ничего страшного в ней нет — это обычный кейпкодский карась или рыба-овчарка. Обычно она вырастает до 30–50 сантиметров, реже до 75 см. Средний вес составляет от 1,4 до 1,8 кг. Это плоская рыба с несколькими тёмными полосами по бокам на сером фоне.

Рыбы-овчарки умеют воровать наживку, поэтому нужен небольшой крючок, чтобы её подцепить. По этой причине их редко удаётся поймать.

У нас был настоящий бой с ней. Но это хороший улов, и главное, вкусный, — рассказал рыбак Натан Мартин (Nathan Martin).