Французы выйдут на акции протеста против COVID-пропусков

Более 150 городов Франции станут в субботу местом проведения манифестаций в день общенационального протеста против новых ограничительных мер, принятых властями в связи с COVID-19. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Фото: © REUTERS / Pascal Rossignol © REUTERS / Pascal Rossignol

Недовольство населения вызвал принятый на прошлой неделе парламентом и одобренный 5 августа с небольшими изменениями Конституционным советом законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков. Без таких удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли. Именно новые ограничительные меры являются главой темой протеста.

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Это уже четвертый за лето день массовых протестов населения против ужесточения санитарных мер. В частности, 31 июля в манифестациях в стране приняли участие 204 тыс. человек. По оценкам разведслужбы МВД, нынешний день протеста соберет не менее 150-200 тыс. участников.

При этом эксперты МВД отмечают, что лишь небольшое число, порядка 10% из них, относится к группировке "желтых жилетов". В большинстве своем нынешние недовольные властями французы - обычные семейные люди, предприниматели, для которых ужесточенный режим пропусков создает массу препятствий в их работе и каждодневной жизни. Новые правила вступают в силу уже в ближайший понедельник, с публикацией закона в официальном вестнике Journal-officiel. Власти заверяют, что на начальном этапе санкции за их нарушение будут применяться в минимальной степени.

Беспокойство МВД

Представитель МВД сообщил агентству Франс Пресс, что нынешние протесты вызывают у охранного ведомства немало беспокойств, в частности в связи с вероятностью несанкционированных манифестаций, в том числе в Париже на Елисейских полях и в ближайших к ним кварталах. Всего в столице Франции пройдут четыре санкционированные акции протеста общей численностью не менее чем в 10 тыс. человек. Самый большой кортеж стартует от окраинного квартала Порт-де-Нёйи на западе столицы в 11:00 по местному времени (12:00 мск). Он пройдет в восточном направлении до находящейся в центральной части города площади Шатле.

Акции протеста может серьезно помешать погода. По всей стране, в особенности в ее центральной части, ожидаются грозы и ливни. Непогодой в субботу будет охвачена почти вся территория Франции, за исключением острова Корсика и небольшого региона на юго-востоке. Как ожидается, крупные манифестации пройдут в городах Тулон, Лион, Монпелье и Марсель.

Протесты проходят в стране на фоне активно продолжающейся кампании по вакцинации от коронавируса. Одну дозу вакцины получили уже более 44 млн французов, то есть около 66% населения. Полностью привиты около 37 млн человек (более 54% населения).