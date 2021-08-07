Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Погода в Москве:  Москвичам пообещали грозовой ливень

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад

На фоне 29 градусов жары в Москве в субботу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает НСН со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Ливни и грозы обрушатся на Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого кружит над акваторией Ботнического залива. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха повысится до плюс 27-29, по области - плюс 25-30», - рассказал синоптик.

По его словам, ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 4-9 метра в секунду, при грозе перейдет в порывистый. При этом атмосферное давление существенно не изменится и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители