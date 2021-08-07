Ливни и грозы обрушатся на Москву

На фоне 29 градусов жары в Москве в субботу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает НСН со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого кружит над акваторией Ботнического залива. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха повысится до плюс 27-29, по области - плюс 25-30», - рассказал синоптик.

По его словам, ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 4-9 метра в секунду, при грозе перейдет в порывистый. При этом атмосферное давление существенно не изменится и составит 742 миллиметра ртутного столба.