В "Векторе" рассказали о суперраспространителе коронавируса

В России выявлен «суперраспространитель» коронавируса, который заразил 1,5 тысячи человек. Об этом рассказал ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
Это максимальный случай распространения COVID-19, зафиксированный в стране, отметил Семенов. По последним данным ученых, один человек, зараженный коронавирусом, в среднем заражает двух-трех других, при дельта-штамме - от пяти до шести человек.
Каким образом специалисты сосчитали количество заразившихся от одного россиянина, не уточняется.
"Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем", - сказал эксперт.
Для прекращения активного распространения коронавируса необходимо вакцинировать порядка 70—80% населения, заявили накануне в «Векторе».