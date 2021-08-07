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Полторы тысячи зараженных: В РФ нашли суперраспространителя COVID-19

Ювелина Бернст
36 минут назад

В России выявлен «суперраспространитель» коронавируса, который заразил 1,5 тысячи человек. Об этом рассказал ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

В "Векторе" рассказали о суперраспространителе коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это максимальный случай распространения COVID-19, зафиксированный в стране, отметил Семенов. По последним данным ученых, один человек, зараженный коронавирусом, в среднем заражает двух-трех других, при дельта-штамме - от пяти до шести человек.

В России выявили 22 660 новых случаев коронавируса

Каким образом специалисты сосчитали количество заразившихся от одного россиянина, не уточняется.

"Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем", - сказал эксперт.

Для прекращения активного распространения коронавируса необходимо вакцинировать порядка 70—80% населения, заявили накануне в «Векторе».

Личный счет,Александр Семенов,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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