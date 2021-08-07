Экс-депутат Рады заявил о скором распаде Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о предстоящем разделе Украины из-за радикалов, финансируемых зарубежными фондами и олигархом Порошенко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: Reuters Reuters

По словам Мураева, в стране происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые «сбиваются» в группы. В будущем их используют для раскачки ситуации, провокаций и глобального гражданского противостояния.

«Не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу», - сказал он.

Депутат отметил, что первенствующую роль в распаде страны сыграют радикал-националисты. Кукловоды будут действовать «правым полем», их политика приведет к тому, что Украину «спасут» все.

«Поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину», — сказал Мураев.

По его словам, часть территории на юго-востоке Украины перейдет России.

Экс-парламентарий утверждает, что радикалов финансируют международный фонд «Возрождение» и экс-президент, олигарх Петр Порошенко. При этом действующий президент Владимир Зеленский не понимает, что происходит в стране из-за «детского мышления».