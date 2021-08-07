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Олимпиада-2020: игнор судей и другие ключевые события

Елена Прошина
1 час назад

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

Олимпиада-2020: игнор судей и другие ключевые события
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне впервые стали призерами в пляжном волейболе

Видео дня

Российская команда по пляжному волейболу в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского стала серебряным призером на Олимпийских играх в Токио. Это первая в истории медаль Олимпиады в этом виде спорта, полученная россиянами. Отечественные волейболисты в финале уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму со счетом 2–0.

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После поражения от россиянок норвежские гандболистки обиделись на судей

Норвежская женская сборная по гандболу вместе с тренером не стали приветствовать судей после проигрыша российской команде со счетом 26:27. Это произошло после матча полуфинала Олимпиады в Токио. Отказ от приветствия судейской бригады со стороны тренера норвежских гандболисток Торира Хергейрссона и его подопечных Норы Мерк и Стины Офтедаль объясняется их недовольством работой судей в матче с российскими гандболистками.

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Боксер Гаджимагомедов заявил, что не станет гордиться серебряной медалью

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, выступавший в финале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 кг, уступил кубинцу Хулио ла Крусу. Серебряная награда не устроила бойца.

Он сообщил журналистам, что не будет ею гордиться и носить. По его словам, он прибыл в Японию за золотом Олимпиады. Он пообещал не выкидывать серебряную медаль. Однако, и на видном месте хранить ее он не намерен.

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Борец-вольник Сидаков выиграл золотую медаль

Российский борец Заурбек Сидаков стал золотым призером летних Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. В финальной схватке Сидаков одолел представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0.

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Тренеров сборной Белоруссии лишили аккредитации из-за скандала с легкоатлеткой Тимановской

МОК лишил аккредитации на Олимпиаде в Токио двух тренеров сборной Белоруссии - Юрия Моисевича и Артура Шумака. Это связано со скандалом вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Оба белорусских тренера уже выдворены из Олимпийской деревни.

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Чемпион Олимпиады в Токио станцевал лезгинку в аэропорту «Шереметьево»

Обладатель золотой медали Олимпийских игр — 2020 по греко-римской борьбе Муса Евлоев станцевал лезгинку, выйдя из самолета в Москве. Он победил в схватке в весовой категории до 97 кг со счетом 5:1. Его соперником в ней был армянин Артура Алексаняна.

Вместе с Евлоевым Москва встретила другого обладателя золотой медали — борца-вольника Завура Угуева. Он победил в весовой категории до 57 кг в схватке с индусом Кумаром Рави (7:4).

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Путин высказался об успехах российских спортсменов в Токио

Запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на использование российского флага и гимна в международных соревнованиях – решение политическое. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками башкирского завода сухих строительных смесей «Цемикс».

Он подчеркнул, что такой шаг не влияет на качество выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях.

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Личный счет,Кристина Тимановская,Артур Шумак,Юрий Моисевич,Нора Мерк,Андерс Бернтсен,Муслим Гаджимагомедов,Заурбек Сидаков,Магомедхабиб Кадимагомедов,Вячеслав Красильников,Олег Стояновский,Муса Евлоев,Артур Алексанян,Владимир Путин,Аэропорт Шереметьево,
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