Ttela: Глава МИД Швеции раскрыла гостайну российским пранкерам

Обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд резко раскритиковал министра иностранных дел Швеции и председателя ОБСЕ Анн Линде, которую разыграли российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Фото: Burhan Ozbilici/AP Burhan Ozbilici/AP

Чиновница рассказала пранкерам подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок между странами, возмутился журналист.

"Но неужели у нас такой безнадежно тупой министр иностранных дел, что ее настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдает государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные?" — написал Ланестранд.

Он назвал лицемерием ситуацию, когда местные СМИ "почти ежедневно пугают шведский народ тем, что Москва пытается повлиять на обстановку в стране". В это время, как глава МИД Швеции открыто сообщает, что деньги шведских налогоплательщиков "втихомолку переводятся" на счета в России через третью страну, добавил обозреватель.

Партия «Шведские демократы» также раскритиковала министра за то, что она попалась на розыгрыш российских пранкеров, сообщает SVT. Спикер партии Маркус Вихел отметил, что подобные промахи ставят под удар эффективность шведской дипломатии.

При этом в пресс-службе МИД Швеции заявили, что Линде важно быть открытой для диалога с представителями гражданского общества разных стран, пишет газета Expressen.