Эксперт: Россияне смогут бесплатно заменить курорты полыхающей Турции

Гендиректор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, что опасность пожаров для туристов в Турции сильно преувеличена. По его словам, большинству россиян ничего не угрожает. Эксперта цитирует издание «Ura.Ru».

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«Пожары затронули по всей стране несколько отелей. Ни один из них не сгорел», - сказал Мкртчян.

Он отметил, что пожары в Сиде, Бодруме полностью потушены, а в Мармарисе с огнем справятся в ближайшие дни. Операторы предложили туристам, купившим путевки в пострадавшие отели, либо вернуть деньги, либо заменить отель на аналогичный. Более 90% туристов предпочли менять отель.

В свою очередь президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев сообщил, что если у туристов есть проблемы со здоровьем, они могут поменять отель.

«Там, где пожары подходят близко к территории отеля, отдыхающие, которые имеют проблемы со здоровьем — в частности, хронические заболевания дыхательной системы, куда входит и бронхиальная астма, могут попросить оператора предоставить отель в другом регионе», - сказал Мальцев.

Он посоветовал отслеживать ситуацию с пожарами в Турции непосредственно перед вылетом.

В конце июля лесной пожар начался недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. На следующий день огонь вспыхнул в других провинциях, включая курортные Айдын и Муглу.

В тушении пожаров задействовано больше тысячи единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200. Помочь Турции решили и другие страны, например, Польша.