Жителям Украины предложили массово раздать российское гражданство

Всем жителям Украины, кто считает Россию не чужой для себя страной, следует дать российское гражданство. Об этом URA.RU заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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«Считаю всем, кто чувствует свою связь с Россией — не только этническим русским на Украине — нужно дать возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке», - полагает Миронов.

Он уверен, что так следует поступить в отношении тех граждан сопредельного государства, кто пожелает вернуться на историческую Родину - в Россию. По его словам, подобный подход практикует государство Израиль, поощряя тем самым въезд на свою территорию евреев из других стран.