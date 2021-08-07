Жителям Украины предложили массово раздать российское гражданство

Всем жителям Украины, кто считает Россию не чужой для себя страной, следует дать российское гражданство. Об этом URA.RU заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Считаю всем, кто чувствует свою связь с Россией — не только этническим русским на Украине — нужно дать возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке», - полагает Миронов.
Он уверен, что так следует поступить в отношении тех граждан сопредельного государства, кто пожелает вернуться на историческую Родину - в Россию. По его словам, подобный подход практикует государство Израиль, поощряя тем самым въезд на свою территорию евреев из других стран.
Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих заявлений обратился к жителям Донбасса и Крыма. Он предложил тем из них, кто симпатизирует России, уехать туда, поскольку территории непризнанных республик и Крымский полуостров, по его мнению, в конечном счете вернутся под контроль Украины. На этих землях, считает Зеленский, смогут остаться только украинцы.