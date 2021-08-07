"Все равно разводят": менеджер отеля об обмане в Турции

Россиянка Анна Фархоманд, несколько лет проработавшая менеджером отеля в Стамбуле, рассказала, как местные таксисты «разводят» туристов, передает портал NGS55.ru.

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По словам Фархоманд, она всегда отправляла отдыхающим на почту подробную инструкцию, как добраться до отеля на общественном транспорте, на такси и трансфером, а также указывала примерную стоимость такси из аэропорта и расстояние. Причем, как правило, на языке гостя.

«И все равно — садятся в такси, видят, что счетчик не включен, приезжают, платят деньги и уже на ресепшене возмущаются», - сказала Фархоманд.

Она отметила, что в памятке всегда прописывала: если таксист называет большую сумму, чем в памятке, то по прибытии к отелю можно обратиться к его персоналу. Как утверждает экс-менеджер отеля: «разбирались, довольно быстро и всегда в пользу туриста».

Фархоманд также напомнила, что отель может организовать индивидуальные трансферы — встреча с табличкой в аэропорту и машина.