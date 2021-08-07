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Сотрудница отеля предупредила россиян о "разводе" туристов в Турции

Ювелина Бернст
1 час назад

Россиянка Анна Фархоманд, несколько лет проработавшая менеджером отеля в Стамбуле, рассказала, как местные таксисты «разводят» туристов, передает портал NGS55.ru.

"Все равно разводят": менеджер отеля об обмане в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Фархоманд, она всегда отправляла отдыхающим на почту подробную инструкцию, как добраться до отеля на общественном транспорте, на такси и трансфером, а также указывала примерную стоимость такси из аэропорта и расстояние. Причем, как правило, на языке гостя.

«И все равно — садятся в такси, видят, что счетчик не включен, приезжают, платят деньги и уже на ресепшене возмущаются», - сказала Фархоманд.

Она отметила, что в памятке всегда прописывала: если таксист называет большую сумму, чем в памятке, то по прибытии к отелю можно обратиться к его персоналу. Как утверждает экс-менеджер отеля: «разбирались, довольно быстро и всегда в пользу туриста».

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Фархоманд также напомнила, что отель может организовать индивидуальные трансферы — встреча с табличкой в аэропорту и машина.

В свою очередь, хозяйка турагентства в Бодруме Ирина Сафронова рассказала о распространенных способах обмана при организации питания по системе "все включено" в турецких отелях, пишет Aif.ru. По словам Сафроновой, среди популярных уловок — добавление большого количества сои в продукты из мяса, приготовление блюд из консервированных морепродуктов, а также использование полуфабрикатов. Кроме того, часто постояльцам отелей вместо качественных спиртных напитков наливают "самопал" местного производства.

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