"Все равно разводят": менеджер отеля об обмане в Турции

Россиянка Анна Фархоманд, несколько лет проработавшая менеджером отеля в Стамбуле, рассказала, как местные таксисты «разводят» туристов, передает портал NGS55.ru.
По словам Фархоманд, она всегда отправляла отдыхающим на почту подробную инструкцию, как добраться до отеля на общественном транспорте, на такси и трансфером, а также указывала примерную стоимость такси из аэропорта и расстояние. Причем, как правило, на языке гостя.
«И все равно — садятся в такси, видят, что счетчик не включен, приезжают, платят деньги и уже на ресепшене возмущаются», - сказала Фархоманд.
Она отметила, что в памятке всегда прописывала: если таксист называет большую сумму, чем в памятке, то по прибытии к отелю можно обратиться к его персоналу. Как утверждает экс-менеджер отеля: «разбирались, довольно быстро и всегда в пользу туриста».
Фархоманд также напомнила, что отель может организовать индивидуальные трансферы — встреча с табличкой в аэропорту и машина.
В свою очередь, хозяйка турагентства в Бодруме Ирина Сафронова рассказала о распространенных способах обмана при организации питания по системе "все включено" в турецких отелях, пишет Aif.ru. По словам Сафроновой, среди популярных уловок — добавление большого количества сои в продукты из мяса, приготовление блюд из консервированных морепродуктов, а также использование полуфабрикатов. Кроме того, часто постояльцам отелей вместо качественных спиртных напитков наливают "самопал" местного производства.