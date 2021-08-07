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Раскрыта тайна потерянного города инков

Lenta.ru
1 час назад

Ученые Йельского университета выяснили, что древний американский город Мачу-Пикчу, находящийся на территории современного Перу и часто называемый «потерянным городом инков», появился на несколько десятилетий раньше, чем считалось. О раскрытии тайны возраста исторического комплекса сообщается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Раскрыта тайна потерянного города инков
Фото: Eddie Kizka / UnsplashEddie Kizka / Unsplash

Исследователи использовали ускорительную масс-спектрометрию (AMS) — передовую форму радиоуглеродного датирования — для определения возраста останков 26 человек, обнаруженных в начале XX века на территории исторического комплекса и бывшего загородного поместья императора инков Пачакути, расположенного на восточной стороне Андских гор.

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Оказалось, что Мачу-Пикчу был населен с 1420 по 1530 год нашей эры, при этом окончание периода совпадает с временами испанского завоевания. Сам город на 20 лет старше, чем предполагалось исходя из общеизвестных исторических источников. Согласно им, Пачакути захватил власть в 1438 году нашей эры и впоследствии завоевал нижнюю часть долины Урубамба, где расположен Мачу-Пикчу. Было подсчитано, что город построили после 1440-1450 годов нашей эры — в зависимости от того, сколько времени потребовалось Пачакути, чтобы подчинить регион и построить каменный дворец.

Результаты нового исследования предполагают, что Пачакути, правление которого ознаменовало собой начало развития самой большой и могущественной империи доколумбовой Америки, получил власть и начал свои завоевания на десятилетия раньше, чем указывают текстовые источники.
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