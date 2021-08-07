Раскрыта тайна потерянного города инков

Ученые Йельского университета выяснили, что древний американский город Мачу-Пикчу, находящийся на территории современного Перу и часто называемый «потерянным городом инков», появился на несколько десятилетий раньше, чем считалось. О раскрытии тайны возраста исторического комплекса сообщается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Оказалось, что Мачу-Пикчу был населен с 1420 по 1530 год нашей эры, при этом окончание периода совпадает с временами испанского завоевания. Сам город на 20 лет старше, чем предполагалось исходя из общеизвестных исторических источников. Согласно им, Пачакути захватил власть в 1438 году нашей эры и впоследствии завоевал нижнюю часть долины Урубамба, где расположен Мачу-Пикчу. Было подсчитано, что город построили после 1440-1450 годов нашей эры — в зависимости от того, сколько времени потребовалось Пачакути, чтобы подчинить регион и построить каменный дворец.