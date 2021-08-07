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В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России

Lenta.ruиещё 3
58 минут назад

Российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю. Такое предложение в беседе с URA.RU выcказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — объяснил свой призыв он. Арефьев отметил, что в стране нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на четырехдневку.

Переход на сокращенную рабочую неделю возможен только в том случае, если работники сохранят прежнюю заработную плату. Об этом ранее сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. По его мнению, сделать выходными три дня можно, увеличив количество рабочих часов с восьми до десяти.

Профсоюзы обозначили обязательное условие четырёхдневки в РФ

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели, однако готово рассмотреть предложения, если они поступят.

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