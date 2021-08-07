Якутские пожары приблизились к нефтебазе

Лесные пожары в Якутии всё ближе к посёлку Сангар, в котором находится резервуарный парк нефтебазы «Саханефтегазбыт». Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на региональное управление МЧС России.
В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к населенному пункту Сангар Кобяйского района Республики Саха, — сообщило ведомство.
Лес горит в четырёх километрах от посёлка. В нём проживают более трёх тысяч человек. Сейчас пожары тушат более 40 человек и шесть единиц техники, среди них вертолёт Ми-8 МЧС РФ. Количество сил увеличивается.
Лесные пожары в Якутии продолжаются более двух недель. Ранее сообщалось, что смог от них накрыл ряд районов Павлодарской области в Казахстане.
Президент России Владимир Путин заявил, что таких бедствий вряд ли можно было бы избежать в 2021 году, так как долгая жара и другие погодные явления всегда провоцируют лесные пожары. Он также считает, что трудности с тушением обусловлены ландшафтами лесов и труднодоступностью территорий.