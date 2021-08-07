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Якутские пожары приблизились к нефтебазе

News.ru
28 минут назад

Лесные пожары в Якутии всё ближе к посёлку Сангар, в котором находится резервуарный парк нефтебазы «Саханефтегазбыт». Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на региональное управление МЧС России.

Якутские пожары приблизились к нефтебазе
Фото: 14.mchs.gov.ru14.mchs.gov.ru

В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к населенному пункту Сангар Кобяйского района Республики Саха, — сообщило ведомство.

Лес горит в четырёх километрах от посёлка. В нём проживают более трёх тысяч человек. Сейчас пожары тушат более 40 человек и шесть единиц техники, среди них вертолёт Ми-8 МЧС РФ. Количество сил увеличивается.

Дым, гарь, пекло: в Сибири и Якутии не утихают природные пожары

Лесные пожары в Якутии продолжаются более двух недель. Ранее сообщалось, что смог от них накрыл ряд районов Павлодарской области в Казахстане.

Президент России Владимир Путин заявил, что таких бедствий вряд ли можно было бы избежать в 2021 году, так как долгая жара и другие погодные явления всегда провоцируют лесные пожары. Он также считает, что трудности с тушением обусловлены ландшафтами лесов и труднодоступностью территорий.

Личный счет,Владимир Путин,МЧС,
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