Якутские пожары приблизились к нефтебазе

Лесные пожары в Якутии всё ближе к посёлку Сангар, в котором находится резервуарный парк нефтебазы «Саханефтегазбыт». Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на региональное управление МЧС России.

Фото: 14.mchs.gov.ru 14.mchs.gov.ru

В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к населенному пункту Сангар Кобяйского района Республики Саха, — сообщило ведомство.

Лес горит в четырёх километрах от посёлка. В нём проживают более трёх тысяч человек. Сейчас пожары тушат более 40 человек и шесть единиц техники, среди них вертолёт Ми-8 МЧС РФ. Количество сил увеличивается.

Лесные пожары в Якутии продолжаются более двух недель. Ранее сообщалось, что смог от них накрыл ряд районов Павлодарской области в Казахстане.