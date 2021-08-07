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Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна из-за мутации штамма

ТАССиещё 10
1 час назад

Третья волна коронавируса более агрессивна и быстрее распространяется из-за мутаций штамма, заявил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Астрахань.

Мурашко объяснил агрессивность третьей волны COVID
Фото: ТАССТАСС

"Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", - сказал он.

Мурашко напомнил, что дельта-штамм коронавируса более контагиозен, при заражении сокращается инкубационный период вируса и время до развития тяжелых осложнений. "Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения", - сказал он.

"Каждый должен помнить, что фактически в первые сутки нужно обратиться к врачу, получить лекарственный препарат и начать специфическую противовирусную терапию, тогда исходы позволяют нам держаться обычных стандартных показателей", - сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 424 884 случая заражения, выздоровели 5 739 838 человек, умерли 164 094. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Личный счет,Михаил Мурашко,Правительство РФ,
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