"Восьмилетнего ребенка хотели убить"

Я очень нормально отношусь к хейтерам, я просто их игнорирую. Но тут меня просто выбило на комментариях в моём инстаграме к моей внучке, где какие-то люди писали, что они хотят её насиловать, убивать и резать. Ребёнка, который на фотографии сидит и улыбается, ей там восемь лет, — рассказала одна из героинь.