"Восьмилетнего ребенка хотели убить"

Лесбийская семья сообщила о том, как им угрожали в России после съёмки в рекламе сети супермаркетов «ВкусВилл». Эту рекламу «ВкусВилл» удалил после возмущений в соцсетях, за что получил и критику ЛГБТ-сообщества. Интервью женщины дали блогеру Карену Шаиняну.
Я очень нормально отношусь к хейтерам, я просто их игнорирую. Но тут меня просто выбило на комментариях в моём инстаграме к моей внучке, где какие-то люди писали, что они хотят её насиловать, убивать и резать. Ребёнка, который на фотографии сидит и улыбается, ей там восемь лет, — рассказала одна из героинь.
Также женщины объяснили, что в полицию не обращались, потому что боятся: полицейские угрожали и отвратительно к ним относились.
Семья надеялась, что люди увидят в рекламе доброту и любовь. Женщины отметили, что интервью для «ВкусВилла» вообще было не про ЛГБТ, они говорили об увлечениях, о веганстве, о защите экологии.
Ранее сообщалось, что после травли ЛГБТ-семья эмигрировала в Барселону.