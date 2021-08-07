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Названы условия получения надбавки к пенсии в размере 8 000 рублей

Елена Прошина
28 минут назад

Дополнительную выплату в объеме 8 000 рублей получат в августе родители-пенсионеры. Об этом сообщает издание «Народные новости».

Названы условия получения надбавки к пенсии в размере 8 000 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За каждого ребенка, который находится на иждивении родителя-пенсионера, полагается доплата в размере 8000 рублей к страховой пенсии по старости. Получить деньги можно за каждого несовершеннолетнего ребенка. Если ребенок уже совершеннолетний, но является студентом дневного отделения в ВУЗа, единовременная доплата составит 2000 рублей.

Когда ребенок несовершеннолетний, для получения доплаты достаточно предоставить в ПФР свидетельство о его рождении. Если иждивенцу больше 18 лет, то Фонд потребует еще и справку из учебного заведения об очной форме обучения, справку о стипендии (либо о ее отсутствии), а также справку о зарплате родителя за последние три месяца. В случае, если студент где-то работает, от него также потребуются сведения о его о доходах.

Напомним, что со 2 августа в России стартовала выплата единовременных пособий семьям с детьми в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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