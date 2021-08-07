Литва заплатит мигрантам по 300 евро за согласие покинуть страну

Власти Литвы будут выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, добровольно покидающим страну, сообщила глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте в эфире литовской радиостанции LRT.

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Она пообещала, что все мигранты, незаконно пребывающие на территорию страны, получат выплату, если согласятся покинуть страну.

Деньги вручат наличными при посадке в самолет. Такая выплата будет возможна только один раз — при возврате в страну выплаты не будет.

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за роста притока нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию. По данным службы охраны государственной границы Литвы, речь идет о десятикратном приросте миграционного потока за год.