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Литва заплатит мигрантам по 300 евро за согласие покинуть страну

Ювелина Бернст
42 минуты назад

Власти Литвы будут выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, добровольно покидающим страну, сообщила глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте в эфире литовской радиостанции LRT.

Литва заплатит мигрантам по 300 евро за согласие покинуть страну
Фото: AP PhotoAP Photo

Она пообещала, что все мигранты, незаконно пребывающие на территорию страны, получат выплату, если согласятся покинуть страну.

Деньги вручат наличными при посадке в самолет. Такая выплата будет возможна только один раз — при возврате в страну выплаты не будет.

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за роста притока нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию. По данным службы охраны государственной границы Литвы, речь идет о десятикратном приросте миграционного потока за год.

Тогда литовские власти решили построить на границе с Белоруссией 550-километровый барьер. В связи с этим власти Литвы обратились за помощью к соседним государствам из-за нехватки колючей проволоки для заграждения.

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