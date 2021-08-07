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NASA заплатит добровольцам за симуляцию жизни на Марсе

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Американское агентство NASA ведет поиски добровольцев, готовых за плату провести год, имитируя изоляцию на Марсе. Об этом сообщает Sky News.

NASA заплатит добровольцам за симуляцию жизни на Марсе
Фото: ReutersReuters

Участникам программы предстоит провести год в специально созданном с помощью 3D-принтера комплексе, в котором имитируется среда обитания на Марсе.

Площадь помещения составляет 1700 квадратных футов, оно находится в здании космического центра Джонсона в Хьюстоне, в Техасе.

Этот комплекс включает в себя четыре индивидуальных помещения для экипажа на одном конце и выделенными рабочими станциями, медицинскими станциями и станциями выращивания продуктов питания на другом, с общими жилыми помещениями между ними.

В агентстве хотят подготовиться к отправке людей на Марс, устроив данное испытание.

Сейчас от добровольцев, готовых провести год в специальных условиях, ждут заявок.

Участникам проекта нужно будет питаться едой астронавтов. Такая имитационная миссия по исследованию Марса включит в себя ограниченную связь с домом, ограниченные запасы продовольствия и ресурсов.

Также будут происходить сбои в оборудовании. NASA намерено провести три эксперимента, первый из которых начнется осенью 2022 года.

Среди требований к кандидатам степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики, а также опыт работы пилотом.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance не смог собрать образец грунта с планеты.

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