NASA заплатит добровольцам за симуляцию жизни на Марсе

Американское агентство NASA ведет поиски добровольцев, готовых за плату провести год, имитируя изоляцию на Марсе. Об этом сообщает Sky News.

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Участникам программы предстоит провести год в специально созданном с помощью 3D-принтера комплексе, в котором имитируется среда обитания на Марсе.

Площадь помещения составляет 1700 квадратных футов, оно находится в здании космического центра Джонсона в Хьюстоне, в Техасе.

Этот комплекс включает в себя четыре индивидуальных помещения для экипажа на одном конце и выделенными рабочими станциями, медицинскими станциями и станциями выращивания продуктов питания на другом, с общими жилыми помещениями между ними.

В агентстве хотят подготовиться к отправке людей на Марс, устроив данное испытание.

Сейчас от добровольцев, готовых провести год в специальных условиях, ждут заявок.

Участникам проекта нужно будет питаться едой астронавтов. Такая имитационная миссия по исследованию Марса включит в себя ограниченную связь с домом, ограниченные запасы продовольствия и ресурсов.

Также будут происходить сбои в оборудовании. NASA намерено провести три эксперимента, первый из которых начнется осенью 2022 года.

Среди требований к кандидатам степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики, а также опыт работы пилотом.