Для части автовладельцев предусмотрены льготы на транспортный налог

Российское налоговое законодательство предусматривает возможность льгот на уплату транспортного налога для целого списка категорий граждан. В частности, льготы полагаются одному из родителей в многодетной семье, а также родителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида. На скидку по транспортному налогу могут претендовать инвалиды первой и второй группы, ветераны и инвалиды боевых действий и Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также лица, награжденные званием Героя СССР и России и орденами Славы. Кроме того, транспортный налог не платят владельцы малолитражных транспортных средств с мотором мощностью менее 70 лошадиных сил.