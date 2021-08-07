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Названы категории россиян, кому положены льготы на транспортный налог

Елена Прошина
43 минуты назад

Российские автовладельцы могут получить скидку на уплату транспортного налога. Список категорий россиян-льготников публикует URA.RU.

Для части автовладельцев предусмотрены льготы на транспортный налог
Фото: ТАССТАСС

Транспортный налог должны ежегодно платить российские граждане и юридические лица, в собственности которых имеется автомобиль. Размер налога определяется мощностью мотора транспортного средства, регионом, в котором оно зарегистрировано и, в некоторых случаях, стоимостью машины.

Российское налоговое законодательство предусматривает возможность льгот на уплату транспортного налога для целого списка категорий граждан. В частности, льготы полагаются одному из родителей в многодетной семье, а также родителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида. На скидку по транспортному налогу могут претендовать инвалиды первой и второй группы, ветераны и инвалиды боевых действий и Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также лица, награжденные званием Героя СССР и России и орденами Славы. Кроме того, транспортный налог не платят владельцы малолитражных транспортных средств с мотором мощностью менее 70 лошадиных сил.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, выводящий часть автомобилей из-под налога на роскошные транспортные средства. Сейчас повышенным транспортным налогом облагаются «роскошные» машины, чья цена превышает 3 млн. рублей. Авторы законопроекта предлагают повысить эту планку до 4 млн. рублей – в связи с резким подорожанием автомобилей на российском авторынке, произошедшем в текущем году.

Личный счет,Госдума,РИА Ura.ru,
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