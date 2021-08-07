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У россиян начали списывать миллионы рублей с транспортных карт

Ювелина Бернст
44 минуты назад

Жители Новокузнецка Кемеровской области рассказали, что у них с транспортной карты списали от 3 до почти 20 млн рублей, передает City-N.ru.

У россиян списали миллионы рублей с транспортных карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей Я что, купил полностью этот автобус?» - удивился местный житель.

В доказательство он предоставил снимок экрана, на котором видна история списаний с карты. Такой счет мужчине выставили после поездки на автобусе компании «Питеравто». Скриншотом, где зафиксировано списание более 3 млн рублей, поделилась еще одна горожанка.

По данным портала, с несанкционированным списанием средств с транспортных карт столкнулись многие жители Новокузнецка. При этом суммы списания, как и в вышеупомянутых случаях, исчисляются миллионами рублей.

Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка попросило горожанам временно не использовать транспортные карты для оплаты проезда, сказано в сообщении. В ведомстве объяснили, что списания стали результатом технического сбоя.

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