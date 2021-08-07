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Летучая мышь долетела от Великобритании до России и погибла в лапах кота

Слово и Дело
32 минуты назад

Летучая мышь смогла преодолеть расстояние более 2 тыс. километров от Лондона до Пскова, побив рекорд по продолжительности полета.

Летевшая из Британии летучая мышь погибла во Пскове
Фото: ТАССТАСС

Однако животное погибло в результате нападения кота. Мышь была направлена в специальный центр реабилитации, но ветеринарные врачи, которые боролись за ее жизнь, не смогли спасти эту особь. Об этом сообщил телеканал BBC News.

Специалисты обнаружили на крыльях путешественницы отметку зоопарка, который находится в Лондоне. Также на лапе животного было закреплено уникальное кольцо, установленное в 2016 году.

Животное преодолело расстояние в 2018 километров. Оказалось, что летучая мышь побила рекорд по длительности путешествия среди своих сородичей в Британии.

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