Летевшая из Британии летучая мышь погибла во Пскове

Летучая мышь смогла преодолеть расстояние более 2 тыс. километров от Лондона до Пскова, побив рекорд по продолжительности полета.

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Однако животное погибло в результате нападения кота. Мышь была направлена в специальный центр реабилитации, но ветеринарные врачи, которые боролись за ее жизнь, не смогли спасти эту особь. Об этом сообщил телеканал BBC News.

Специалисты обнаружили на крыльях путешественницы отметку зоопарка, который находится в Лондоне. Также на лапе животного было закреплено уникальное кольцо, установленное в 2016 году.