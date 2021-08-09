Подсчитана доступность бензина в российских регионах

Больше всего топлива на среднемесячный заработок могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, меньше всего – жители Дагестана и Ивановской области.

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

Об этом говорится в исследовании, проведенным РИА Новости. По его данным, в ЯНАО и Москве на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина "АИ-92" в месяц.

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В Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе можно купить более 1,5 тыс. литров за тот же период. В 11 субъектах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся Московская область, Санкт-Петербург, ХМАО, Сахалинская область, Камчатский край, Мурманская область, Якутия, Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области. Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители восьми регионов - Тамбовской области, Северной Осетия, Карачаево-Черкессии , Ингушетии , Чечни, Кабардино-Балкарии, Республики Дагестан и Ивановской области. В последней месячной зарплаты хватит всего на 562 литра топлива.

При этом в ряде регионов с дорогим бензином доступность топлива по-прежнему на высоком уровне, отмечается в исследовании. Цена на бензин "АИ-92" в середине месяца превышала 50 руб. за литр в пяти субъектах РФ - при этом на среднемесячную зарплату там можно купить более тысячи литров. Эти регионы - Чукотский автономный округ, Якутия, Магаданская и Сахалинская области и Камчатский край.