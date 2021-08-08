Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиян предупредили о новой опасной уловке мошенников

Елена Прошина
29 минут назад

Преступники научились получать доступ к счетам граждан под предлогом борьбы с кредитными аферами. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Россиян предупредили о новой опасной уловке мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист рассказал, что сначала потенциальной жертве на телефон приходит сообщение об одобренном ей банковском кредите. Затем гражданину поступает звонок якобы от сотрудника банка, который заявляет, что часть суммы займа обналичена, однако службе безопасности кредитной организации эта операция показалась подозрительной.

После этого злоумышленник, представляющийся банковским работником, предлагает гражданину провести отмену кредита с использованием его персональных данных. При этом преступник получает возможность распоряжаться счетами жертвы.

«Вам также могут позвонить от имени сотрудников прокуратуры, сказать, что на вас оформлен незаконный кредит, который теперь является вещественным доказательством. При этом вам предложат перевести ваши собственные деньги на специальный счет», - предупреждает Пащенко.

Эксперт предупредил, что никакие указания от посторонних лиц, звонящих по телефону, выполнять категорически не рекомендуется. У настоящих сотрудников банков и прокурорских работников нет полномочий на подобные операции со счетами граждан.

Личный счет,Григорий Пащенко,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители