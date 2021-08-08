Россиян предупредили о новой опасной уловке мошенников

Преступники научились получать доступ к счетам граждан под предлогом борьбы с кредитными аферами. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Специалист рассказал, что сначала потенциальной жертве на телефон приходит сообщение об одобренном ей банковском кредите. Затем гражданину поступает звонок якобы от сотрудника банка, который заявляет, что часть суммы займа обналичена, однако службе безопасности кредитной организации эта операция показалась подозрительной.

После этого злоумышленник, представляющийся банковским работником, предлагает гражданину провести отмену кредита с использованием его персональных данных. При этом преступник получает возможность распоряжаться счетами жертвы.

«Вам также могут позвонить от имени сотрудников прокуратуры, сказать, что на вас оформлен незаконный кредит, который теперь является вещественным доказательством. При этом вам предложат перевести ваши собственные деньги на специальный счет», - предупреждает Пащенко.