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В Госдуме заявили о желании россиян работать как можно больше

Елена Прошина
17 минут назад

Тех, кто говорит о введении в России четырехдневной рабочей недели надо судить. Об этом заявил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

В Госдуме призвали судить за разговоры о четырехдневке
Фото: Fotolia / kieferpixFotolia / kieferpix

«За такие идеи вообще судить надо людей. Спросите любого человека: ему нужна четырехдневная рабочая неделя или трехдневная? Да они готовы по 10 дней в неделю работать, чтобы заработать на кусок хлеба», — считает Арефьев.

Он уверен, что четырехдневной рабочей недели хотят те, кому выгодно разрушение экономики России. По его словам, экономика нашей страны и так «лежит уже на дне», а "четырехдневка" окончательно ее добьет.

Эксперт назвал условие перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю

Днем ранее парламентарий предложил сократить количество выходных дней в неделе.

«Нам не о четырехдне"вной рабочей неделе надо думать, а о том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать», — заявил он.

Идею Арефьева сократить количество выходных раскритиковали как его коллеги по Госдуме, так и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Это просто жлобы-работодатели, которые не хотят соблюдать Трудовой кодекс. Поможет вообще рабский труд. Если вообще не платить ничего и заставлять из-под палки работать по 16 часов в день, то это наполнит карманы только собственников-капиталистов», — заявил Шмаков «Газете.Ru».

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