Россиянам дали совет по выгодной покупке валюты

Для точки входа при покупке валюты эксперт рекомендовал смотреть на динамику инфляционных ожиданий — нарастают ли они для доллара по отношению к валютам развивающихся стран, — и динамику цен на нефть. На сегодняшний день падающие цены на нефть еще не окончательно отразились на валютном курсе, утверждает финансист. По его словам, хорошая точка для входа появляется при том условии, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два данных фактора.