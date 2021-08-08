Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиянам дали совет по выгодной покупке валюты

Ювелина Бернст
1 час назад

Выгоднее всего покупать валюту на бирже, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления разработки индексной компании "Бета финансовые технологии" Грайр Саркисян.

Россиянам дали совет по выгодной покупке валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следующими он назвал банковские приложения, где курс на момент сделки самый выгодный. Саркисян напомнил, что для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счет.

Для точки входа при покупке валюты эксперт рекомендовал смотреть на динамику инфляционных ожиданий — нарастают ли они для доллара по отношению к валютам развивающихся стран, — и динамику цен на нефть. На сегодняшний день падающие цены на нефть еще не окончательно отразились на валютном курсе, утверждает финансист. По его словам, хорошая точка для входа появляется при том условии, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два данных фактора.

Цена биткоина 8 августа превысила $45 тысяч впервые с середины мая, достигнув на криптобирже Binance $45,3 тысяч. За прошедшую неделю цифровая монета подорожала на

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители