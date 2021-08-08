Россиянам дали совет по выгодной покупке валюты

Выгоднее всего покупать валюту на бирже, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления разработки индексной компании "Бета финансовые технологии" Грайр Саркисян.
Следующими он назвал банковские приложения, где курс на момент сделки самый выгодный. Саркисян напомнил, что для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счет.
Для точки входа при покупке валюты эксперт рекомендовал смотреть на динамику инфляционных ожиданий — нарастают ли они для доллара по отношению к валютам развивающихся стран, — и динамику цен на нефть. На сегодняшний день падающие цены на нефть еще не окончательно отразились на валютном курсе, утверждает финансист. По его словам, хорошая точка для входа появляется при том условии, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два данных фактора.
Цена биткоина 8 августа превысила $45 тысяч впервые с середины мая, достигнув на криптобирже Binance $45,3 тысяч. За прошедшую неделю цифровая монета подорожала на