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В ПФР рассказали о праве части россиян на досрочную пенсию

Майк Габриелян
1 час назад

Работники строительных профессий имеют право досрочно выйти на пенсию. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Кемеровской области.

В ПФР рассказали о праве части россиян на досрочную пенсию
Фото: ТАССТАСС

"Списком 2 предоставлено право досрочного назначения страховой пенсии по старости. К таким профессиям относятся: мастера строительных и монтажных работ, а также производители работ, занятые на строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, реставрации и ремонте зданий, сооружений и других объектов", - говорится в сообщении

Список 2 – это документ еще советских времен, поныне действующий в России.

Зимой 1991 года Кабинет Министров СССР издал постановление «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение».

Досрочная страховая пенсия по старости назначается мужчинам по достижении 55, женщинам — по достижении 50 лет. На указанных работах мужчины должны иметь стаж не менее 12 лет 6 месяцев, женщины - 10 лет. Общий трудовой стаж соответственно должен достигать 25 и 20 лет.

Сегодня, во второе воскресенье августа, в России отмечают День строителя. Этот праздник обязан своим появлением генсеку Никите Хрущеву, который был восхищён темпами возведения Жигулёвской ГЭС и решил отблагодарить строителей. В 1955 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ о праздновании Дня строителя.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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