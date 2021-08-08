Экономист предрек России времена «хуже 90-х» с лишением жилья

Российский экономист Михаил Хазин заявил, что Россию ждут сложные времена. Об этом он написал в статье «Вы боитесь, что вернутся 90-е? Будет еще хуже», которая опубликована на сайте эксперта.

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По его словам, главной проблемой надвигающегося кризиса для состоятельных людей станет разрушение системы легитимной собственности. Хазин отметил, что эта станет «тотальной катастрофой» для людей, которые в настоящее время определяют ситуацию во всем мире. Он рассказал, как в 90-х слышал много историй о том, как людей «выкидывали» из домов, которые они считали своими.

«Кто сказал, что такое не повторится? Придет налоговая и выкатит недоимки, превышающие любые разумные пределы», - рассуждает Хазин.

По его словам, в этом случае пострадавшие россияне попадут в Лондонский суд. А он, в свою очередь, будет отклонять иски, так как не хочет ввязываться в политические игры.