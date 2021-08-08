Экономист предрек России времена «хуже 90-х» с лишением жилья

Российский экономист Михаил Хазин заявил, что Россию ждут сложные времена. Об этом он написал в статье «Вы боитесь, что вернутся 90-е? Будет еще хуже», которая опубликована на сайте эксперта.
По его словам, главной проблемой надвигающегося кризиса для состоятельных людей станет разрушение системы легитимной собственности. Хазин отметил, что эта станет «тотальной катастрофой» для людей, которые в настоящее время определяют ситуацию во всем мире. Он рассказал, как в 90-х слышал много историй о том, как людей «выкидывали» из домов, которые они считали своими.
«Кто сказал, что такое не повторится? Придет налоговая и выкатит недоимки, превышающие любые разумные пределы», - рассуждает Хазин.
По его словам, в этом случае пострадавшие россияне попадут в Лондонский суд. А он, в свою очередь, будет отклонять иски, так как не хочет ввязываться в политические игры.
Накануне Хазин предсказал США мощнейший обвал финансовых рынков. Экономист отметил, что на сегодняшний день в мировой экономике сложилась крайне сложная ситуация. Если удастся избежать мировой войны, то у Соединенных Штатов, как у нынешнего центра мировых финансов, останется только один путь - объявить дефолт и призвать остальных экономических агентов простить заемщикам все финансовые обязательства. В результате мир придет к «Великой глобальной депрессии».