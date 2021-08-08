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Экономист предостерег россиян от ошибки, чреватой потерей накоплений

Майк Габриелян
49 минут назад

Эксперт предостерег россиян с накоплениями от попыток разбогатеть в условиях пандемии и экономического кризиса. Сейчас многие россияне пытаются быстро исправить своё финансовое положение, рискуя последними средствами. Так считает российский экономист Михаил Делягин, сообщает Deita.ru со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

Экономист предостерег россиян от ошибки, чреватой потерей накоплений
Фото: ТАССТАСС

По мнению Делягина, граждане стремятся вложить деньги в фондовый рынок и даже в финансовые пирамиды. Порой они берут на эти цели кредиты. Это свидетельствует об отчаянии россиян и «тотальном бездействии государства» в вопросе оказания им помощи.

Эксперт призвал граждан не вкладывать свои накопления в сомнительные финансовые проекты. Иначе они заплатят за эту ошибку всеми сбережениями. Делягин посоветовал россиянам другой вариант - избавиться от всех долгов.

Экономист также отметил, что власти страны должны поддержать граждан прямыми денежными выплатами. Тогда граждане не будут стремиться разбогатеть при помощи рисковых финансовых инструментов.

На этой неделе эксперты Bloomberg заявили, что в РФ сложилась одна из самых устойчивых экономик мира, а президент США Джо Байден ошибочно оценивает состояние российской экономики.

«У России достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик», - заявили экономисты.

Личный счет,Михаил Делягин,Джозеф Байден,РИА "Дейта",Bloomberg,
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