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Счетная палата: 30% россиян лишатся пособий от государства

Ura.Ru
1 час назад

Власти начали назначать россиянам социальные выплаты и пособия исходя из их доходов и имущества. Как сообщили в Счетной палате, при таком подходе около 30% нуждающихся россиян останутся без помощи от государства.

Более трети россиян лишатся пособий от государства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если предположить, что семьи с детьми составляют около 80% всех малоимущих, но при этом 30% из них не проходят многокритериальную оценку нуждаемости», — передает «Независимая газета».

При этом в ведомстве отметили, что сэкономленные средства можно направить другим, более нуждающимся людям.

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В Минтруде РФ отмечают, что получить три новые выплаты (для беременных женщин, на детей от 3 до 7 лет и для одиноких родителей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет) смогут лишь граждане, которые реально в них нуждаются. Например, те, у кого есть второе жилье, нуждающимися считаться не будут. Кроме того, на начисление выплат влияет правило нулевого дохода. Оценивается, насколько человек использует свой трудовой потенциал, чтобы уровень доходов был не ниже прожиточного минимума.

Личный счет,Счетная палата,Минтруд,Независимая газета,
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