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Посол России в ФРГ: "Северный поток  — 2" достроят в считанные недели

Анна Безрукова
26 минут назад

До полного завершения строительства газопровода "Северный поток — 2" остаются считанные недели. Об этом изданию "Известия" рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

Посол России в ФРГ: "Северный поток — 2" достроят в считанные недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, работы по трубопроводу находятся на завершающей стадии.

"Основываемся на том, что германо-американская договоренность не окажет влияния на темпы сооружения и сроки окончания работ по "Северному потоку — 2", — отметил он.

Также Нечаев добавил, что на РФ соглашение Вашингтона и Берлина никаких определенных обязательств не накладывает.

"Северный поток — 2" — достроенный на 99% трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство уже заканчивается, проект планируют завершить к концу лета. В июне оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство морской части первой ветки газопровода в техническом плане завершилось, еще несколько месяцев потребуется на пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом.

Ранее Берлин и Вашингтон обнародовали совместное заявление. В документе говорится, что для реализации проекта нужно обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия при этом намерена добиваться введения санкций против России, "если Москва будет использовать энергетический экспорт в качестве оружия".

Следует отметить, что Россия неоднократно призывала прекратить политизировать ситуацию. И напоминала, что газопровод представляет выгоду не только для РФ, но и для Евросоюза, и подчеркивала, что никогда не прибегала к энергоресурсам как к инструменту давления. Президент Владимир Путин не один раз подчеркивал, что "Северный поток — 2" — сугубо экономический проект, маршрут трубопровода и более короткий, чем через государства Европы и Украину, и более дешевый.

Личный счет,Сергей Нечаев,Владимир Путин,ЕС,газета "Известия",
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