Аналитик назвал россиянам наиболее выгодную альтернативу пенсии

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что страхование жизни обладает шансами стать наиболее выгодной альтернативой российской пенсионной системе, пишет Forbes.

Аналитик назвал страхование альтернативой государственным выплатам, поскольку его программы имеют гибкий механизм. Он предполагает не только создание пенсионных накоплений к определенному времени, но и медицинское обеспечение в течение жизни.

«В России таким аналогом является накопительное страхование жизни, которое, помимо накопительно-инвестиционной части, включает в себя целый ряд сервисов: медицинских, налоговых и так далее», — объяснил россиянам специалист.

Страхование жизни отличается от государственной пенсии тем, что увеличивающиеся выплаты по страховке не подстраиваются под рынок, а также не воздействуют на устойчивость компаний и рынка.

Самиев подчеркнул, что накопительное страхование жизни в России увеличивается. Так, премии в этом сегменте в первом квартале 2021 года возросли на 18 процентов: с 27,7 млрд до 32,7 миллиардов рублей. По мнению аналитика, это связано с тем, что граждане страны стали чаще беспокоиться о собственном здоровье и жизни.