Накормить бедных с помойки: таможенному конфискату нашли применение

Народный фронт предложил Росимуществу передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат утилизации или не востребованы на торгах определенный период времени. Об этом пишут «Известия». Благотворительные фонды могут стать операторами по сбору и распределению помощи.

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Как уточнили в ОНФ, речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны госэкспертизой годными.

Нуждающиеся просят их обеспечить самым необходимым, а именно одеждой, едой, обувью, детскими средствами для ухода, заявила начальник управления проектных инициатив ОНФ Елена Мильто. Такая мера облегчит работу благотворительным организациям, считает она.

Многодетным семьям также нужны бытовая и компьютерная техника, указала президент благотворительного фонда «Многомама» (130 тысяч подопечных в 54 регионах страны) Алина Контарева. Она назвала губительной практику уничтожения хороших вещей и поддержала идею по передаче конфискованного имущества благотворительным организациям.

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, назвал разумной инициативу по раздаче нуждающимся изъятых таможней товаров.

«Это позволит снизить уровень бедности. И механизм распределения через благотворительные фонды вполне рабочий», — заявил эксперт.

Однако нужно, чтобы безвозмездно переданные благотворительным фондам товары использовали исключительно для передачи нуждающимся, отметил Журавлев.