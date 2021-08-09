Из изолятора в Самаре сбежал заключенный

В Самаре подозреваемый в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств выбил решетку в камере СИЗО, по связанным простыням спустился с третьего этажа и сумел сбежать. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Комсомольская правда».

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По словам правоохранителя, инцидент произошел ночью 7 июля.

«Около часа ночи мужчина открутил внутреннюю решетку, затем ногой выбил наружную решетку и по простыне спустился из камеры, расположенной на третьем этаже изолятора От окна здания до забора расстояние около 5 метров, по периметру забора расположена колючая проволока типа «ягоза», - пояснил он.

При этом в камере находились еще двое арестованных, однако они примеру беглеца не последовали. Но ни видеонаблюдение, ни колючая проволока не помешали мужчине выбраться за пределы СИЗО.

Последний раз камеру осматривали за 15 минут до побега. В тот момент беглец находился в туалете, двое его сокамерников спали.

«Чтобы задержать сбежавшего, был поднят весь личный состав линейного управления. В поисках были задействованы 180 сотрудников полиции. Задержать его удалось только около четырех часов утра на территории вагонного депо северного парка станции Самара», - отметил правоохранитель.

По данным Telegram-канала Baza, беглец, судя по результатам тестов, был болен коронавирусом.

Ранее из изолятора временного содержания МВД в подмосковной Истре сбежал Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Вместе с ним побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря, которых обвиняют в краже.