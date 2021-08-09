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Россиянам подсказали выгодную альтернативу пенсии

Лера Букина
29 минут назад

Страхование жизни может стать выгодным альтернативным механизмом добровольной пенсионной системе в России. Об этом заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, пишет Forbes.

«Добровольные страховые программы представляют собой гибкий механизм, рассчитанный не только на создание к определенному сроку пенсионных накоплений, но и на медицинское обеспечение в течение жизни. В России таким аналогом является накопительное страхование жизни, которое, помимо накопительно-инвестиционной части, включает в себя целый ряд сервисов: медицинских, налоговых и так далее», — цитирует Forbes Павла Самиева.

Он отметил, что накопительное страхование жизни в России увеличивается. В первом квартале 2021 года премии в сегменте повысились на 18% — с 27,7 млрд до 32,7 млрд рублей, свидетельствуют данные Всероссийского союза страховщиков. Тенденция обусловлена тем, что в пандемию россияне стали больше уделять внимание здоровью.

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Как отмечается, главным отличием страхования жизни от страховой государственной пенсии является то, что растущие выплаты страховщиков не отражаются на устойчивости компаний и рынка.

За январь-март 2021 года выплаты по страхованию жизни составили почти 72 млрд рублей, что на 59,1% больше, чем годом ранее.

В России обсуждается введение нового вида страхования, предполагающего обеспечение долгосрочного ухода для людей, которые полностью или частично потеряли способность к самообслуживанию.

Личный счет,Видео,Павел Самиев,Пенсионный фонд РФ,Forbes,
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