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Россия возобновила авиарейсы с Египтом

Анна Безрукова
17 минут назад

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, которое ранее на время приостановили из-за пандемии коронавируса.

Россия возобновила авиарейсы с Египтом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С этой же даты Россия возобновляет авиасообщение и с египетскими курортами: в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться пять рейсов еженедельно по каждому из маршрутов, сообщает Kp.ru.

Кроме этого, в Бахрейн теперь можно будет летать по маршруту Москва – Манама, рейсы совершаются дважды в неделю. Для желающих улететь в Доминикану будут открыты рейсы трижды в неделю по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата. Относительно перелетов в Молдавию,в эту страну тоже будет три рейса в неделю по маршруту Москва - Кишинев.

Ранее сообщалось, что с 1 августа текущего года Россия расширила ограниченное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Белоруссией. Число рейсов из Минска в Москву, Сочи и Краснодар увеличили в двое.

Напомним, ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что с 1 августа намерена увеличить количество рейсов по маршруту «Минск – Москва – Минск» с десяти раз в неделю до 20-ти. Отмечалось, что авиакомпания «Белавиа» будет выполнять по 10 рейсов в неделю в московский аэропорт «Домодедово» и по 10 – в аэропорт «Шереметьево».

Также в оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России сообщали, что с 1 августа этого года Россия в два раза увеличилось число перелетов между столицами двух государств, а рейсы по маршрутам «Сочи – Минск» и «Краснодар – Минск» будут осуществляться трижды в неделю.

Личный счет,Аэропорт Домодедово,Аэропорт Шереметьево,Комсомольская правда,
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