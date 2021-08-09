Кулеба: «Украина - часть Запада, а не провинция русского мира»

"Это дорога - с двусторонним движением. Это как прокапывать тоннель под водой - с обеих сторон начинают копать и в определенной точке происходит встреча. Иногда наши партнеры больше хотят, как это было в 2013 году, когда они намеревались соглашение об ассоциации подписать, а президент Виктор]Янукович не захотел. Иногда нам больше надо, набрасываем им дополнительные идеи, проекты, амбиции, они не торопятся на это все реагировать. Но в целом это двустороннее движение идет", - подчеркнул Кулеба.