Кулеба: «Украина - часть Запада, а не провинция русского мира»

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что Западу следует признать Украину частью своей цивилизации, а не "восставшей провинцией русского мира".
"Важнейший вопрос, который требуется решить украинскому государству в отношениях с Западом, в основном с НАТО и ЕС, простой и сложный одновременно - Запад должен признать, что Украина - часть Запада, что она не восставшая провинция русского мира, буферная зона, срединное пространство между Западом и Россией", - отметил министр в ночном эфире телеканала "Украина 24".
Также он считает, что когда это решение примут окончательно, процесс европейской и евроатлантической интеграции Украины пойдет быстрыми темпами.
Еще руководитель МИД Украины отметил, что работа по получению Плана действий по подготовке к членству в НАТО (ПДЧ) должна осуществляться обеими сторонами.
"Это дорога - с двусторонним движением. Это как прокапывать тоннель под водой - с обеих сторон начинают копать и в определенной точке происходит встреча. Иногда наши партнеры больше хотят, как это было в 2013 году, когда они намеревались соглашение об ассоциации подписать, а президент Виктор]Янукович не захотел. Иногда нам больше надо, набрасываем им дополнительные идеи, проекты, амбиции, они не торопятся на это все реагировать. Но в целом это двустороннее движение идет", - подчеркнул Кулеба.
Он также объяснил, что не считает, что в данной ситуации Украине "кто-то что-то должен, а она ничего не должна делать".
"Я также отрицаю мысль о том, что только нам следует что-то делать, а та сторона должна просто сидеть и нас ждать. Это реальное движение двух партнеров, двух сторон к единому результату", - отметил Кулеба.