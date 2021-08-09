Названы регионы с наибольшим зарплатным неравенством

Максимальное зарплатное неравенство в России наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, а также Подмосковье и Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Также отмечается, что в Тыве и Алтайском крае зафиксирована самая маленькая разница в зарплатах.

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«Максимальное зарплатное неравенство фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают «на руки» около 20 тысяч рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тысячи рублей (при этом средняя зарплата на крупных и средних московских предприятиях составила 98,2 тысячи рублей после вычета подоходного налога), то есть в 17,9 раза больше», – сказано в исследовании.

В Санкт-Петербурге зарплаты отличаются в 12,7 раза (16,6 тысячи рублей против 211,5 тысячи рублей), в Подмосковье - в 12 раз (14,4 тысячи рублей против 173,1 тысячи рублей).

В Тюменской области зарплаты отличаются в 10,4 раза (14,1 тысячи рублей против 146,6 тысячи рублей), Сахалинской области – в 10,4 раза (25,5 тысячи рублей против 266,2 тысячи рублей), Нижегородской области - в 9,9 раза (11,5 тысячи рублей против 113,4 тысячи рублей), Астраханской области - в 9,9 раза (10,4 тысячи рублей против 102,6 тысячи рублей), Амурской области - в 9,7 раза (15,6 тысячи рублей против 151,1 тысячи рублей), Калужской области - в 9,6 раза (12,3 тысячи рублей против 118,1 тысячи рублей).

В Тыве зарплаты отличаются в 5,9 раза (16,3 тысячи рублей против 95,6 тысячи рублей), Алтайском крае – в 6,6 раза (11,7 тысячи рублей против 76,8 тысячи рублей), Карелии – в 6,6 раза (17,1 тысячи рублей против 112,4 тысячи рублей), Мордовии - 6,7 раза (10,6 тысячи рублей против 70,6 тысячи рублей), Чечне - 6,9 раза (10,4 тысячи рублей против 71,7 тысячи рублей), в Камчатском крае - 6,9 раза (29,4 тысячи рублей против 203,3 тысячи рублей), Калмыкии - 6,9 раза (9,6 тысячи рублей против 66,8 тысячи рублей).

«Пандемия усугубила зарплатное неравенство. Это произошло не только в связи с тем, что коронавирусный кризис в разной степени повлиял на отрасли и сферы деятельности. Приоритетом российских властей стала минимизация безработицы и сохранение занятости, пусть и ценой низких зарплат», – заявила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.