Туры в Египет подешевеют на ₽10-15 тысяч

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ждет снижения стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тысяч рублей, если оперштаб по коронавирусу увеличит число рейсов в страну, заявил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин в интервью телеканалу «Дождь».

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«Если оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10-15 тысяч рублей цена турпакета [в Египет] будет дешевле после увеличения количества рейсов», – подчеркнул он.

Авиасообщение с курортами Египта - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом – Россия возобновила с 9 августа. Как отмечается, в неделю будут совершаться пять рейсов на каждом из маршрутов. Цены на туры на курорты Египта в среднем варьируются от 70 до 120 тысяч рублей.