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«Дальше будет хуже»: в сети обсудили порчу на Украине автомобилей с номерами РФ

Елена Прошина
29 минут назад

В курортном городе Украины Бердянске неизвестные раскрасили автомобили с российскими номерами, которые хозяева припарковали возле одного из отелей. Инцидент произошел в ночь на 7 августа, вандалы испортили две машины. Об это пишет РИА Новости.

«Дальше будет хуже»: в сети обсудили порчу на Украине автомобилей с номерами РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позже выяснилось, что обе машины принадлежат гражданам Украины, а один из владельцев оказался жителем соседнего района. В Сети встретили такой поступок неоднозначно. Часть читателей «Рамблера» осудили злоумышленников, а другая – отметила иронию произошедшего.

«Цивилизованная страна, европейские нравы. Хорошо хоть краски у художников с собой были, а не спички», – написал Иван Платонов.

«Конечно обидно, одни украинцы зарабатывают в России и покупают дорогие машины, а другие нет, но у них есть краска», – пояснил Валерий Пушкин.

«Укры думали нагадили.. Кстати у себя же дома.. А нам смешно», – отметил пользователь с ником Фи фи баян.

«Какая страна, такой и теракт», – заключил Hakuna Matata.

Некоторые же усомнились в правдивости происходящего. К примеру, комментатор под ником Абрам Шниперсон отметил, что это «обычное подростковое хулиганство».

«Я 40 дней провел в Украине, только что вернулся. Ребята, отличная страна, прекрасные дружелюбные люди, веселые, добрые, гостеприимные, никакой вам русофобии, хотя разговаривал я исключительно по-русски!», – написал он.

Еще часть комментаторов отметили «деградацию» населения страны.

«Дальше будет хуже: зима и холода, отсутствие транзита русского газа, война на Донбассе», – написал Станислав Теплов.

Личный счет,РИА Новости,
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