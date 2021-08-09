Нападающим на русскоговорящих могут запретить въезд в Россию

Депутаты Госдумы предложили запретить въезд в РФ тем, кто позволяет себе нападение на русскоговорящих граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

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Обсуждения возможных изменений начались после случая с нападением на русскоязычную продавщицу в Киргизии.

«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – сказал спикер.

Володин также отметил, что было решено обратиться к председателю парламента Киргизии Жогорку Кенешу с просьбой взять расследование происшествия под личный контроль.

Напомним, 2 августа посетитель детского парка в Бишкеке бросил калькулятор в лицо девушке-кассиру из-за того, что она общалась с ним на русском языке. Пострадавшая вызвала полицейских, которые задержали мужчину, однако отпустили через несколько минут. Он вернулся в парк и продолжил оскорблять сотрудников.