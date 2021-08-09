Биотехнолог Юрий Дейгин заявил, что пандемия коронавируса могла начаться задолго до декабря 2019 года. По его мнению, китайцы столкнулись с опасным заболеванием значительно раньше, но скрывали этот факт.

Как он объяснил в эфире передачи «Вакцина правды» на телеканале «Царьград», спустя год после первых официальных случаев заболевания американская разведка якобы выяснила, что трое сотрудников уханьской лаборатории обращались к врачам еще в ноябре 2019 года.

Китайцы, по его словам, признались в подобных случаях, но оправдались, что это был обычный грипп, а не коронавирус. Как заметил Дейгин, сам факт появления такой новости говорит о наличии подозрительных моментов в истории возникновения коронавируса.

«Тем более что сейчас уже практически абсолютно точно понятно, что в Ухане вспышка произошла гораздо раньше, чем декабрь, гораздо раньше, чем ноябрь даже заявленный, может, и раньше октября, например в сентябре», – заявил ученый.