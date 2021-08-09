Сочи снова накроют ливни и грозы

В Сочи 10-12 августа прогнозируются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Также синоптики предупредили об угрозе формирования смерчей над морем, сообщила мэрия города.
Согласно прогнозу метеорологов, 10, 11 и 12 августа в Сочи местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, ожидаются порывы ветра до 20-24 м/с.
«На реках возможны подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также в течение суток 10, 11 и 12 августа прогнозируется опасность формирования смерчей над морем на участке Магри – Веселое», - говорится в сообщении мэрии.
В МЧС рекомендовали жителям и гостям курорта временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Instagram, что все силы и средства в городе находятся в режиме повышенной готовности, организован мониторинг уровня воды в реках.
«Подрядные организации внутригородских районов готовы к оперативной ликвидации возможных последствий непогоды», - заметил он.
5 июля власти Сочи на фоне ливней и выхода рек из берегов попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации, однако она не понадобилась. В результате удара стихии оказались подтоплены ряд отелей и гостиниц, сломаны ветром деревья, размыта федеральная трасса Джубга-Сочи, унесены в море лодки.